Tris Siena, grigi al tappeto

ALESSANDRIA - Brutta battuta d’arresto casalinga per l’Alessandria, che al Moccagatta si inchina a una brillante Robur Siena: finisce 3-1 per i toscani una partita che i ragazzi di Dal Canto hanno comandato per tutto il primo tempo e, dopo una fiammata grigia a cavallo del pareggio, per la parte conclusiva.

La prima chance è per i grigi al minuto 7: splendido filtrante di Eusepi per Celia, che si presenta solo davanti a Confente, che è però bravo a chiudergli lo specchio della porta. E’ però il Siena a passare in vantaggio al 22’: fallo di Cambiaso sul vertice dell’area destro, sulla palla va Lombardo che con uno splendido tiro a giro fa secco Valentini all’incrocio.

Ancora Siena pericoloso al 25’: Serrotti sulla sinistra per Cesarini, che entra in area e prova il destro, salva Dossena in scivolata.

Nella ripresa poche emozioni fino al 64’, quando arriva il pari dell’Alessandria: Cambiaso dalla destra pennella un cross per Eusepi, che gira alle spalle di Confente da pochi passi.

Al 75’ esplode di nuovo il Moccagatta: splendida azione sulla sinistra Celia-Sartore-Celia, che taglia per Arrighini un pallone che il numero 30 in spaccata tocca alle spalle dell’estremo ospite, ma il guardalinee annulla tutto per fuorigioco. Che c’è.

Ancora grigi pericolosi al 77’ con una botta da fuori di Casarini: Confente alza in angolo.

Passano pochi minuti, però, e i toscani tornano in vantaggio: è l’80’ quando Cesarini prende palla sulla trequarti, avanza indisturbato e, quasi al limite, scarica sulla destra per Guidone, che fa secco Valentini.

Alessandria che spinge ma in maniera un po’ confusa alla ricerca del pari: prima Cosenza reclama il penalty per una presunta gomitata in mischia poi, al minuto 86, ci prova Sartore a giro dal limite, ma la palla sfila sul fondo lontano dai pali della porta ospite.

Tris toscano all’88’: Oukhadda crossa da destra, sponda di Polidori per Guidone che in allungo la tocca quel tanto che basta per metterla sul secondo palo, irraggiungibile per Valentini.

ALESSANDRIA - ROBUR SIENA 1-3

ALESSANDRIA (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso, Suljic, Castellano (67’ Casarini), Chiarello (57’ Sartore), Celia; Arrighini, Eusepi (73’ Pandolfi). A disp.: Marietta, Gilli, Akammadu, Gerace, Gjura, Cleur, Crisanto, M’Hamsi. All.: Scazzola

ROBUR SIENA (4-3-1-2): Confente; Lombardo, D’Ambrosio, Baroni, Migliorelli; Serrotti (69’ Da Silva), Arrighini, Vassallo (82’ Oukhadda); D’Auria (69’ Guberti); Guidone, Cesarini (87’ Polidori). A disp.: Ferrari, Ortolini, Campagnacci, Romagnoli, Andreoli, Buschiazzo, Setola, Argento. All.: Dal Canto

ARBITRO: De Santis di Lecce (collaboratori Moro di Schio e Zampese di Bassano del Grappa)

RETI: 22’ Lombardo (RS), 64’ Eusepi (A), 80’ e 88’ Guidone (RS)

NOTE: giornata piovosa e fredda; terreno pesante; spettatori 1.200 circa (983 abbonati + 227 paganti); calci d’angolo 6-2 per l’Alessandria; ammoniti Cambiaso, Eusepi e Cosenza dell’Alessandria e Baroni, Vassallo e Migliorelli della Robur Siena; recupero 0’pt + 5’st