Grigi, Eusepi mette la firma sul derby

ALESSANDRIA - L’Alessandria torna a sorridere dopo un periodo buio: con un gol di Eusepi nella prima frazione, infatti, regola il Novara in un derby non bello ma vibrante. Il gruppo guidato da mister Scazzola, dunque, riparte nonostante tante assenze, dimostrando carattere e abnegazione: doti che, in un torneo combattuto e ‘sporco’ come quello di quest’anno, alla lunga potrebbero fare la differenza.

La partita: La prima emozione arriva al minuto 16, con una girata di Arrighini che è però alta. Bella azione ancora dei grigi al 23’: Cambiaso salta due uomini sulla destra, si accentra e apre dalla parte opposta per Celia, cross per Eusepi che costringe Marchegiani a toccare in corner con la punta delle dita.

Al terzo tentativo, l’Alessandria passa in vantaggio al 29’: palla recuperata a metà campo da Cambiaso, che gira a Castellano, il cui cross da trequarti libera Eusepi in mezzo all’area. Il numero 9 non indugia e fa secco Marchegiani dalla breve distanza.

Il primo brivido arriva solo allo scadere del tempo: Capanni prende palla a sinistra, si accentra e prova un diagonale che, pur passando tra mille gambe, trova Valentini pronto nella presa.

Doppio cambio in avvio di ripresa per il Novara (dentro Buzzegoli e Nardi e Fonseca e Collodel), ma al 9’ sono i ragazzi di Scazzola ad andare vicinissimi al raddoppio: palla rubata al limite dell’area su calcio d’angolo ospite, volata di Cambiaso che sulla trequarti serve Arrighini, palla piazzata sul palo lungo dove Eusepi non arriva in scivolata per un nonnulla.

Ci prova anche Arrighini al 16’, con un tiro dal vertice sinistro dell’area, ma la palla è centrale e facile per l’estremo avversario. E’ invece il Novara che va vicinissimo al pari un minuto dopo, con un tiro dal limite di Buzzegoli che Valentini devia in tuffo con una mano, arriva Piscitella e salva alla disperata Cosenza in scivolata, sfera che arriva a Bianchi all’altezza del dischetto e tiro incredibilmente alto.

Risponde l’Alessandria al 20’: volata di Arrighini che al limite serve Eusepi, botta dai 20 metri e Marchegiani sventa in tuffo, in due tempi.

Altro brivido per i grigi al minuto 27: palla lunga a scavalcare il centrocampo, Cosenza stacca ma non ci arriva e Valentini deve uscire a valanga su Pinzauti per sventare l’occasione. Poi, al 38’, è Cagnano a provare il diagonale dai 25 metri, con sfera che sfila sul fondo.

Nel finale pressing degli azzurri, ma Valentini non corre più rischi. Con boato conclusivo della Nord.

ALESSANDRIA (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso (36’st Gilli), Chiarello (25’st Cleur), Suljic (18’st Gerace), Castellano, Celia; Eusepi, Arrighini (36’st Pandolfi). A disp.: Marietta, Ponzio, Akammadu, Sartore, Gjura, Crisanto, M’Hamsi, Filip. All.: Scazzola

NOVARA (4-3-3): Marchegiani; Cassandro, Sbraga, Bellich, Cagnano; Collodel (1’st Nardi), Fonseca (1’st Buzzegoli), Bianchi (23’ Gonzalez); Capanni, Piscitella (23’st Peralta); Bortolussi (14’st Pinzauti). A disp.: Marricchi, Tartaglia, Pogliano, Schiavi, Visconti, Paroutis, Ferrara. All.: Banchieri

ARBITRO: Cudini di Fermo (assistenti Teodori di Fermo e Pompei Poentini di Pesaro)

RETI: pt 29’ Eusepi (A)

NOTE: serata fresca, campo in buone condizioni; spettatori 1.700 circa (983 abbonati più 718 paganti); ammoniti Cleur dell’Alessandria e Piscitella e Bellich del Novara; calci d’angolo 4-2 per l’Alessandria; recupero 0 pt’ + 3’ st