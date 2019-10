Grigi, beffa nel finale: è ancora pareggio

ALESSANDRIA - Beffa finale per l’Alessandria, che subisce il gol del pareggio (1-1) dalla Pistoiese al quarto minuto di recupero della ripresa: alla rete nella prima parte di gara di Pandolfi, risponde così Cerretelli dal dischetto in piena zona Cesarini.

Grigi adesso al quarto posto in coabitazione con la Robur Siena, un punto dietro Renate e Pontedera: la regina Monza, intanto, fa l’ennesimo bottino pieno e vola via a quota 28 (+8 sui ragazzi di Scazzola).

LA PARTITA

Grigi subito in avanti e al 3’ annullato un gol di Eusepi per fuorigioco.

Poi, dopo un brivido per Valentini con Sciacca a salvare in scivolata su Falcone, l’Alessandria passa al 14’ con Pandolfi, che dialoga con Eusepi ai 20 metri, salta un uomo e dal limite di punta infila nell’angolino basso, con palla imprendibile per Pisseri.

Partita con poche emozioni, ma che si infiamma al 34’, quando su un cross da destra Cosenza in spaccata lascia la palla ai quindici metri, in posizione centrale, dove Falcone colpisce a botta sicura: Valentini, con una mano, sventa l’occasionissima. Ed è lo stesso numero uno grigio, al 38’ a bloccare in tuffo un colpo di testa di Gucci su palla scodellata in area da Bordin.

Grigi di nuovo pericolosi al 40’ con Chiarello - filtrante di Suljic - ma il numero 4 scarta Pisseri ma non riesce a concludere verso la rete.

Stesse formazioni nella ripresa e, all’11’, Chiarello mette i brividi a Pisseri su una punizione dal vertice destro dell’area, ma il portiere ospite si salva in tuffo.

Al 33’ è invece Cosenza ad andare vicinissimo al raddoppio con un gran colpo di testa su calcio d’angolo, ma la sfera - dopo un rimbalzo - sibila vicino al palo e sfila sul fondo. Passano tre minuti e, su ripartenza degli uomini di Scazzola, Chiarello viene servito da Eusepi solo davanti a Pisseri, che smorza la conclusione: palla che arriva a Akammadu che mette dentro, ma in evidente fuorigioco.

Il finale si accende: altri sessanta secondi e i toscani che reclamano un rigore per un colpo di testa a liberare di Cosenza che sbatte su Sciacca. Per gli arancioni, il tocco sarebbe di mano, ma per l’arbitro è tutto regolare.

La beffa arriva nel finale: è il terzo minuto di recupero quando Bortoletti in area viene sgambettato da Suljic, rigore evidente che Cerretelli trasforma con sicurezza.

ALESSANDRIA (3-5-2): Valentini; Sciacca, Cosenza, Prestia; Cambiaso, Chiarello, Suljic, Gazzi (33’st Castellano), Cleur (21’st Gilli); Eusepi, Pandolfi (13’st Akammadu). A disp.: Marietta, Ponzio, Dossena, Sartore, Gerace, Gjura, Crisanto, M’Hamsi. All.: Scazzola

PISTOIESE (5-3-2): Pisseri; Llamas (15’st Stijepovic), Terigi, Camilleri, Vitiello, Ferrarini; Valiani (31’st Cerretelli), Bordin (35’st Cappelluzzo), Spinozzi (35’st Bortoletti), Gucci, Falcone (31’st Morachioli). A disp.: Salvalaggio, Mazzarani, Tartaglione, Viti, Tempesti, Luka, Capellini. All.: Pancaro

ARBITRO: Nicolini di Brescia (assistenti Tinello di Rovigo e Donato di Milano)

RETI: pt 14’ Pandolfi (A); st 49’ Cerretelli (rig) (P)

NOTE: serata piovosa a tratti, terreno in buone condizioni; spettatori 1.500 circa (983 abbonati + 486 paganti); ammoniti Suljic, Pandolfi, Chiarello e Castellano dell’Alessandria e Bordin, Terigi e Pisseri della Pistoiese; calci d’angolo 5-1 per l’Alessandria; recupero 1’pt + 5’st