Grigi, e sono tre. Anche la Pianese al tappeto

GROSSETO - Un rigore di Eusepi al minuto 13 del primo tempo regala la terza vittoria di fila - la seconda esterna - all’Alessandria. Che, aspettando la partita del Monza che giocherà alle 17.30, resta in scia al Renate, vittorioso per 2-0 sull’Olbia.

Prova di carattere della squadra di Scazzola, che dimostra di saper anche soffrire: sono infatti i padroni di casa a tenere le redini del gioco, ma Arrighini e compagni non mollano mai.

Dopo il gol dal dischetto, ad esempio, i toscani pressano a lungo, ma la difesa tiene botta e, ancora con Eusepi al 23, mettono paura alla retroguardia di casa. La Pianese reclama a sua volta un penalty per un contatto tra Valentini e Udoh, ma per l’arbitro è tutto regolare.

Nella ripresa il copione non cambia: l’occasione più grossa per il pari arriva al minuto 32’, quando Lorenzo Benedetti fa venire i brividi con un siluro dalla distanza, mentre Pandolfi a pochi giri di lancette dallo scadere fallisce il 2-0.

Il risultato, ad ogni modo, non cambia più. E questa Alessandria c’è.

Pianese – Alessandria 0-1

Marcatori: pt 13' Eusepi (r)

Pianese (3-5-2): Vitali; Cason (27'st Rinaldini), Dierna, Gagliardi; Regoli (22'st Lorenzo Benedetti), Simeoni, Giacomo Benedetti, Catanese, Seminara; Udoh (28'st Bianchi), Montaperto (22'st Ambrogio). All.: Masi

Alessandria (3-4-1-2): Valentini; Dossena (32'st Gilli), Cosenza, Prestia; Cambiaso (13'st Cleur), Castellano (1'st Sciacca), Suljic, Celia; Chiarello; Eusepi (38'st Pandolfi), Arrighini (13'st Sartore). All.: Scazzola

Arbitro: Caldera di Como

Assistente: Giorgi di Legnano e Bonomo di Milano

Note: Cielo coperto, terreno in condizione discrete, Spettatori: 150 circa (incasso 1675 euro) Ammoniti: Dierna, Prestia, Cosenza, Sciacca, Pandolfi per gioco falloso, Cason per proteste. Angoli: 5-2 per la Pianese. Recupero: pt 0', st 5'