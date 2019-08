'Lavori di scavo e ripristino eseguiti nel rispetto dell’ambiente e dei cittadini'

ALESSANDRIA - E’ la società che che sta realizzando i lavori al quartiere Europa, Telenergia, per il Teleriscaldamento a rispondere alle polemiche di questi giorni – con un video di Michelangelo Serra e una interpellanza dei 5 Stelle – sui lavori di scavo e soprattutto sui ripristini stradali.

La zona interessata e su cui si è concentrata l’attenzione è quella di via Tonso, tra via San Giovanni Bosco e via De Giorgi. “La zona in oggetto è tutt’ora interessata dal cantiere, aperto poche settimane fa, dunque non si possono considerare conclusi i lavori di ripristino” spiega Telenergia. Che aggiunge, come “l’intervento di riqualificazione verrà realizzato in autunno ad assestamenti ultimati, con la semina dell’erba e l’eliminazione delle ultime recinzioni presenti e che i materiali presenti sono quelli rimossi per consentire i lavori di posa dei tubi, avendo utilizzato i materiali da scavo per il riempimento degli stessi”.

“L’impegno dell’azienda è sempre massimo – riferisce in una nota stampa – per contenere i disagi di residenti e cittadini e provvedere a un’attenta riqualificazione urbana delle strade e delle aree interessate dai lavori, così come già avvenuto al termine dei lavori della rete del teleriscaldamento al quartiere Cristo. Sul sito www.telenergia-alessandria.iti cittadini possono monitorare l’andamento dei lavori. In caso di dubbi o richieste Telenergia risponde al numero 0173 441155”.