Il raduno dei Centauri torna a crescere

I primi numeri dicono che il raduno internazionale ‘Madonnina dei centauri’ è tornato a crescere: il dato è delle 17.30 di sabato, oltre 800 adesioni, in aumento rispetto a un anno fa alla stessa ora. E in sfilata le cifre sono di gran lunga superiori.

C’è tempo ancora domenica dalle 8 alle 13, e si attendono anche i centauri dalle località più vicine.

Sabato, a Palazzo Ghilini, in Alessandria, e sul piazzale del Santuario, a Castellazzo, le cerimonie ufficiali, anche l’investitura del presidente d’onore, Giovanni Copioli, presidente nazionale della Federmoto.

Soprattutto, il ritorno delle moto in chiesa: per ora il sabato sera, alla funzione in ricordo delle vittime della strada, ma i primi centauri di ogni nazione si sono emozionati e chissà che presto non si torni a rinnovare questo rito anche alla domenica. Qualcuno, suo malgrado, si abituerà all’idea, perché in quella chiesa c’è la patrona di tutti.

Scambi di doni con prodotti e eccellenze del territorio, nelle parole dell’assessora regionale al turismo Vittoria Poggio l’attenzione ad un evento che è promozione, amplificata anche dalla componente religiosa.

Domenica il corteo partirà dal palazzo vescovile alle 9 per raggiungere Castellazzo: messa alle 10 e benedizione di tutte le moto, poi il cammino di ritorno verso la città, dove la sfilata inizierà dopo le 11, entrando da corso Acqui, con il percorso tradizionale (corso Borsalino, spalto Gamondio, via Marengo, piazza Genova, corso Lamarmora, piazza Valfré e ingresso in piazza Garibaldi) che si concluderà davanti al palco. Al pomeriggio le premiazioni, alla sera, sul palco in via Savona, il concerto della Shary Band.