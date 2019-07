Fortis, Balletto di Siena e lirica in Cittadella

ALESSANDRIA - Nell'ambito dell'Alessandria Summer Events, arriva il 'Musica&Ballet Festival’ che il 25, 26 e 27 luglio prevede tre sere caratterizzate da spettacoli di qualità, in un luogo particolarmente significativo, la Cittadella, in una rassegna promossa dal Comune, assessorato alle Manifestazioni, con CulturAle-ASM Costruire Insieme.

I nomi scelti per questa prima edizione del nuovo Festival sono indubbiamente prestigiosi; tre spettacoli molto differenti l’uno dall’altro, proposti in un contesto che non solo gli alessandrini meritano di poter avere ‘a portata di mano’ sempre di più.

Tre le serate (tutte a ingresso libero, dalle 21.30). Ad aprire il festival giovedì 25 luglio, Alberto Fortis con la sua band, in un concerto durante il quale proporrà il meglio del suo repertorio e cover di brani celebri; venerdì 26, la Compagnia ‘Balletto di Siena’ proporrà invece una ‘Grande Soireé Classique’, i più celebri ‘passi a due’ del repertorio accademico in un evento inserito all’interno in ‘Acqui In Palcoscenico’. Nel corso della serata verrà consegnato un ‘Premio alla carriera’ (e un Borsalino), all’étoile Luciana Savignano. A chiudere il trittico, sabato 27, saranno i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria in un programma intitolato ‘Lirica sotto le stelle’, duetti e scene esilaranti dall'Opera buffa; con Linda Campanella (soprano), Matteo Peirone (basso brillante), Massimo Barbierato (violino), Yesenia Vicentini (violino), Alessandro Buccini (viola), Luciano Girardengo (violoncello), Andrea Albertini (pianoforte).