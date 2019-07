Raccolta fondi on line per il Festival del fumetto

ALESSANDRIA - Torna anche quest’anno per la quinta edizione alla Cittadella ALEComics, la manifestazione dedicata al fumetto, alla letteratura, al fantastico e al gioco nata dalla passione di un gruppo di amici. Per il primo anno sarà inserito un biglietto di ingresso per la manifestazione ma per garantire il successo dell’evento gli organizzatori hanno pensato anche al crowdfunding sulla piattaforma Eppela, dove sarà possibile comprare in prevendita il biglietto per saltare la fila nei giorni della manifestazione in programma sabato 14 e domenica 15 settembre ma anche un’altra serie di benefit e gadget.

L’obiettivo minimo di raccolta è di 5mila euro che permetteranno, nelle intenzioni degli organizzatori, la presenza al festival di grandi case editrici di fumetti e di giochi da tavolo. In caso di raccolta verrà implementata la presenza degli ospiti alla manifestazione. Per saperne di più e contribuire www.eppela.com/it/projects/23112-alecomics-2019-festival-del-fumetto-di-alessandria.

Il Festival del Fumetto ha rivelato anche il manifesto ufficiale della quinta edizione. Il titolo dell'opera è Join the robolution!, uno slogan, un motto, un invito ad unirsi alla rivoluzione (o 'roboluzione' stando al gioco di parole legato al tema dell’anno) che avvolgerà il festival in un turbinio di novità e rinnovamento. Colori accesi e brillanti, immersi nel blu cosmico dello spazio, spesso scenario di meravigliose battaglie dell’universo di Gundam a cui il festival rende omaggio quest’anno.

Ed è proprio dal cappello dell'Uomo Nero, (mascotte della manifestazione qui rappresentata in chiave robotica) che escono saettanti tre icone del mondo dei super robot, tra cui proprio un Gundam. Come ormai tradizione, non poteva certo mancare un omaggio alla città di Alessandria. L’Uomo Nero si staglia infatti a braccia aperte in segno di invito sulla Cittadella, la location che da sempre ospita ALEcomics. Come omaggio alla storia locale c’è anche il cappello,non un semplice copricapo ma una futuristica versione di un cappello Borsalino.

L’autore è Andrea Scoppetta, classe ’77, un illustratore e autore di fumetti, uno dei più prolifici e interessanti illustratori del panorama italiano. Tra i riconoscimenti più importanti ricevuti, vanno ricordati sicuramente il premio come Miglior disegnatore al Comics Wave 2006 per Punti di vista, scritto da Tito Faraci e quello come Miglior serie a fumetti al Treviso Comicbook Festival del 2009 per A Skeleton Story.

Il tema della quinta edizione di ALEcomics sarà “Robot e Super Robot”. Ricorre infatti l’anniversario dei 40 anni della serie classica di Gundam, una delle pietre miliari che hanno cambiato il genere robotico nel mondo del fumetto e dell’animazione. Una ricorrenza così importante non poteva passare inosservata e la manifestazione renderà omaggio al “Gigante Bianco” e a tutti i suoi colleghi.