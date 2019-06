Il Giuramento degli Allievi della Polizia torna nel 'cuore' della città

ALESSANDRIA - Dopo 10 anni (l'ultima volta era il 2009) torna nel cuore pulsante di Alessandria, piazza della Libertà, la cerimonia di Giuramento del 204° corso di formazione per gli Allievi della Scuola di Polizia di Stato, la Cardile. L'evento, aperto a tutta la cittadinanza sarà il 28 giugno. “Un evento dal peso istituzionale non indifferente” sono state le prime parole del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, durante la presentazione nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Rosso, alla presenza di buona parte della giunta. E con tutte le autorità e istituzioni che in un lavoro di collaborazione e “sinergia” come è stata definita dal Questore, Michele Morelli, ha permesso che questo evento tornasse nel centro cittadino. “La scuola di Polizia ha un suo spazio decoroso al quartiere Cristo, ma questa è l'occasione per radicarla nella comunità alessandrina e darle la giusta visibilità”, dato che è “un'eccellenza e non è un corpo estraneo alla società civile” come rimarcato dal vice Prefetto, Paolo Ponta, che ha sostenuto l'importanza di questo incontro tra Stato e enti locali e realtà del territorio.

“La volontà è arrivata dagli allievi stessi – ha spiegato il primo dirigente della Scuola di Polizia, Michele Mollo – e noi abbiamo fatto la proposta all'amministrazione comunale trovando subito una grande disponibilità”. La solennità del momento, che però è stato descritto da Mollo anche come un 'passaggio personale e intimo' degli stessi allievi: “il loro gridare 'lo giuro' è uscire dalla formazione interiore per aprirsi e inserirsi nel contesto sociale, in modo professionale come agenti di Polizia, dove hanno vissuto per 8 mesi. In città”. E questo 'aprirsi alla città' avverrà nel cuore di Alessandria, nella sua piazza principale.

Un “momento essenziale e simbolico” – come lo ha descritto il Questore, Morelli, dove si giura di essere fedeli alla Repubblica e alle leggi dello Stato. Non solo un giuramento, ma una assunzione di responsabilità”. Che nella giornata di venerdì 28 giugno unirà l'atto formale a quello di festa: il ricevimento, solitamente dedicato ad allievi e famiglie, sarà aperto a tutta la cittadinanza che deciderà di assistere in piazza all'evento, alla presenza delle scuole alberghiere, del Consorzio del Gavi e anche dello chef stellato, Andrea Ribaldone per il cosiddetto “ricevimento”. E la Polizia di Stato vuole davvero 'aprire' a tutti: la cerimonia sarà in diretta Facebook sul profilo social della Questura di Alessandria, “così che anche chi non potrà esserci fisicamente, possa assistere all'evento”.

Che ha un risvolto anche “economico e commerciale per la città”, come spiegato dall'assessore Mattia Roggero. Che Nella giornata di oggi incontrerà anche associazioni di categoria e commercianti proprio per condividere iniziative, pacchetti o scontistica di promozione turistica. “Perché in città arriveranno le famiglie dei ragazzi che hanno seguito il corso alla Cardile: a loro va data un'offerta economica e commerciale del nostro territorio”. E si sta parlando delle famiglie di 185 allievi che arrivano soprattutto dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalla Calabria.

Il ringraziamento per la “collaborazione” è stato rivolto anche al gruppo Amag, che si è reso disponibile a dare il proprio contributo all'evento come testimoniato dal presidente, Paolo Arrobbio e ad Amag Mobilità che ha la gestione del parcheggio di piazza della Libertà. Che non sarà fruibile nella giornata di giovedì 27 giugno, per le prove e l'allestimento e che invece sarà utilizzabile solo in parte per la giornata successiva al giorno del giuramento e anche nel fine settimana (tutta libera eccetto lo spazio occupato dal palco). Saranno messe a disposizione anche navette per gli spostamenti. Divieto di sosta e di transito nell'anello della piazza e nelle vie circostanti limitatamente alle necessità nella giornata di venerdì 28: visto che gli allievi arriveranno da via Dante.