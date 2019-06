Gli allievi del corso degli Stregatti portano in scena “Spirito allegro”

ALESSANDRIA - Sabato 22 giugno alle 21 al Teatro San Francesco, nell'omonima via, gli allievi del primo anno del corso principianti della Compagnia Stregatti portano in scena una riduzione di Spirito Allegro, un'esilarante commedia scritta da Noel Coward nel 1940.

Carlo, un famoso scrittore inglese sposato in seconde nozze con Ruth, invita a casa sua una coppia di amici e la medium Madame Arcati, per fare una seduta spiritica al fine di conoscere il mondo dell’occulto per poter scrivere il suo prossimo romanzo, ma qualcosa va storto e al termine della seduta compare lo spirito della prima moglie Elvira, che non vuole più andarsene. Da quel momento inizia il… trambusto: scherzi, misteriosi accadimenti in casa, oggetti spostati o cambiati, incidenti alle persone, stato confusionale di lui, illustri fantasmi che infestano la casa...

In scena Simone Devoto, Lorena Dimucci, Claudia Nucci, Valentina Angeleri, Alice Orlando, Andrea Mario Gastaldi, Marcella Madaro, Andrea Piasentin, Nunzia Cuomo e Maria Giovanna Basile. Assistente di scena Simona Gandini, didattica e regia Giusy Barone. L'ingresso è libero.

E come ogni anno ritorna Shakespeare sotto le Stelle! Quest’anno dopo i giardini Teatro Comunale ei Giardini Pittaluga, sarà al Teatro San Francesco, nel chiostro interno del convento dei Cappuccini sabato 13 e domenica 14 luglio alle 21.30 Una commedia romantica sull’amore e l’utopia di una vita fatta di canti, pastori e pastorelle, Come vi piace. As you like it (prenotazioni al numero 3314019616).