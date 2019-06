A Valmadonna il “Piemonte in tavola”

CSVAA INFORMA - Sabato 22 giugno l’Associazione Valmadonna Insieme propone agli amanti dei piatti della tradizione piemontese e della musica la 4a edizione della manifestazione Piemonte in Tavola. Prenderà il via alle 19,30 con l’apertura dello stand gastronomico presso il salone parrocchiale e nel cortile tante specialità tipiche (rabaton, agnolotti, fritto misto alla piemontese…).

E dopo la buona tavola sarà la volta della buona musica. Alle 22 in programma c’è Night Rock con i Beggar’s Farm di Franco Taulino per una serata di musica anni ’70, ’80 e ’90. Nel corso della manifestazione ci sarà anche l’esibizione della Scuola di Danza “Dance of life”.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Alessandria e del supporto del Csvaa, è ad ingresso libero.

www.valmadonnainsieme.it