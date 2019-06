24ore di basket Borgo Rovereto: al via la XIV edizione

CSVAA INFORMA - Si rinnova l’appuntamento con la 24 ore di basket – Borgo Rovereto, manifestazione giunta, quest’anno, alla sua XIV Edizione, che si svolgerà dalle 12 di sabato 22 alla stessa ora di domenica 23 giugno ad Alessandria, presso l’area polisportiva L. Garavelli (Ex Gil”- area Provveditorato agli Studi in corso Monferrato): la manifestazione è promossa dall’Associazione Lessico Familiare e Yawp, organizzata in collaborazione con un gruppo di giocatori di squadre locali, con il supporto del Csvaa.

La 24 ore di basket beneficia, inoltre, del sostegno della Provincia e del Comune di Alessandria ed è ormai un appuntamento fisso, molto atteso non solo dai giocatori di basket della provincia ma da moltissimi appassionati. L’evento sportivo sarà una vera e propria non stop di basket: uno degli scopi principali dell’iniziativa, oltre naturalmente a dare sfogo alla passione per il basket, è la promozione dello sport fra i giovani.

La 24 ore di basket – Borgo Rovereto è soprattutto un evento a scopo benefico: l’incasso della manifestazione sarà interamente devoluto in beneficenza a sostegno delle Associazioni e dei percorsi di autonomia per persone con disabilità intellettiva.

L’invito è quindi per tutti, atleti e non, a condividere questo momento di sport, partecipazione, divertimento e solidarietà.

Segreteria organizzativa e info: www.24orebasketrovereto.it - tel. 347.64.51.192 – 347.52.73.829.