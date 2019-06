Visite guidate al dipinto dell’antico ponte coperto sul Tanaro

ALESSANDRIA - In occasione dell’esposizione del dipinto recentemente restaurato intitolato L’antico ponte coperto sul Tanaro alle Sale d’Arte di via Machiavelli 13, i volontari del Servizio Civile Internazionale, che collaborano presso l’Ufficio Cultura del Comune, proporranno due visite guidate gratuite ai visitatori del museo. La prima si terrà sabato 22 giugno, la seconda sabato 29, entrambe alle 18. Le visite guidate sono incluse nel costo del biglietto di ingresso.

Il dipinto raffigurante l’antico Ponte coperto sul Tanaro è stato oggetto di un paziente e prestigioso lavoro svolto da parte di Nicola Restauri srl di Aramengo, d’intesa con la Direzione del Settore Politiche Culturali del Comune .

Il dipinto, un olio su tela, sarebbe opera di un pittore piemontese del XVII secolo. In base alle informazioni riportate nel volume Il Museo e la Pinacoteca di Alessandria edito dalla Cassa di Risparmio di Alessandria nel 1986 questo olio su tela proveniva dal Palazzo Municipale, quale dono di Giovanni Battista Cortona del 1854 ed era stato posto nella Pinacoteca Comunale dal 1921.

L’esistenza di ponti di legno sul Tanaro in questo punto della città, così come raffigurato nel dipinto, è ampiamente documentata a partire dall’inizio del XV secolo e, a metà del 1400, Francesco Sforza dava la concessione per la costruzione di un ponte in pietra concedendo agli alessandrini per tre anni il dazio dei macelli per impiegare gli introiti nella costruzione: il nuovo ponte di allora era coperto e aveva una larghezza di 7 metri e, nonostante i continui problemi strutturali, divenne elemento centrale di transito e attività per la città.