Prendi e scappa, furto d'occhiali in pieno centro

CRONACA - Hanno agito in pieno giorno, con disinvoltura e rapidità, come se fossero dei professionisti del "prendi e scappa". Per il negozio Filottica di via Vochieri, quella di giovedì scorso è il quarto furto che subisce, più o meno con le stesse modalità. Il titolare Marco Massocca è un po’ sconfortato, per usare un eufemismo: "La porta era aperta, l’ingresso libero come sempre - spiega - I due uomini hanno aspettato che fossimo in fondo al negozio, alle prese con altrui clienti, per colpire e fuggire a piedi in via Trotti".

In pratica i due hanno arraffato alcune montature costose dalle mensole dietro al bancone principale, a pochi passi dall’ingresso. Un’azione fulminea dalle cinque del pomeriggio su cui le forze dell’ordine stanno ancora indagando. Sette occhiali in tutto, brand famosi (Chanel, Valentino) per un danno che può aggirarsi attorno ai 600 euro. "Polizia Locale e di Stato è intervenuta prontamente, hanno acquisito i video in cui si vede benissimo tutta la scena". Ma sulla videosorveglianza comunale gli addetti ai lavori non nutrono particolare speranze, meglio quella privata di bar, banche e negozi che insistono su quelle strade.

Italiani, stranieri? Difficile dirlo, visto che gli investigatori possono solo basarsi su una decina di secondi di filmato. "La carnagione sembrava un po’ più scura", ma da lì a sentenziare la nazionalità di origine dei due ce ne passa.

Il negozio è da tempo nel mirino dei malviventi: "L’anno scorso siamo stati colpiti un paio di volte", ricorda: sei colpi in due anni in un negozio a due passi dalla piazzetta, nel cuore di quello che viene chiamato il centro commerciale naturale di forte passaggio pedonale: "Una volta il ladro è scappato in bicicletta dopo aver preso qualche occhiale dalla vetrina".