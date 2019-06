Piazzale Berlinguer: domenica i lavori per la segnaletica

ALESSANDRIA - Domenica 23 giugno saranno eseguiti i lavori di segnaletica orizzontale e verticale nel piazzale Berlinguer, nel quale sono state eseguite le opere di sistemazione della pavimentazione ammalorata. Per l’intervento è stato scelto il giorno festivo per limitare al massimo il disagio per coloro che fruiscono del parcheggio, che principalmente resta appannaggio di chi si reca all’Ospedale Civile e all’Ospedale Infantile.

I lavori inizieranno dalle 6 fino alla fine dell’intervento.