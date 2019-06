Al Cannabis Store spaccata notturna per pochi euro

CRONACA - Vatti a fidare dei vetri antisfondamento. Avrebbero dovuto proteggere il negozio da questo tipo di assalto, ma evidentemente il ladro (o i ladri) sono stati più attenti della proprietaria nel capire il punto debole del Cannabis Store Amsterdam di via Milano che commercializza prodotti alla canapa e vari gadget a tema.

"In tre anni di attività non mi era mai capitato nulla del genere - ricorda la titolare Gloria Fossati - Non ho mai tirato giù la serranda perché mi avevano assicurato che le vetrine erano a prova di colpi". Invece la porta è andata letteralmente in frantumi, sotto i colpi di qualche oggetto pesante, forse una mazza, non ritrovato sul luogo del disastro. Perché il furto messo a segno in centro nella notte tra tra martedì e mercoledì scorso ha cagionato più danni alla struttura dell’effettivo ammanco in cassa. Se n’è accorta una pattuglia della Polizia di Stato, di ronda alle tre di notte, che ha subito avvisato la titolare.

I responsabili non erano neppure interessati al campionario di prodotti in esposizione: "Non hanno toccato nulla, si sono concentrati solo sulla cassa. Hanno portato via tutto il cassetto sotto il registratore, quando con la chiave inserita avrebbero potuto semplicemente aprirla". E arraffare il "fondo" di circa 40 euro: 500 invece, il preventivo della porta sfondata.