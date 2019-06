Sul palco mix di attori ed esordienti

ALESSANDRIA - Attori professionisti e allievi alla prima vera esperienza su un palco. È il mash up della Compagnia Teatrale Atto Unico, nuova realtà alessandrina nata da una costola della Compagnia I Perplessi grazie alla collaborazione sorta fra Viviana Bazzani attrice, autrice e commentatrice televisiva e Federico Salvatore Delfino attore doppiatore che, per giovedì 20 giugno al Teatro Comunale (Sala Ferrero) porterà in scena Il sogno di Mafalda, commedia originale scritta e diretta da Viviana Bazzani. Lo spettacolo sarà reso possibile grazie alla fattiva collaborazione degli allievi del corso del 1° anno e degli insegnanti: fra questi ultimi, una menzione particolare va al giovanissimo attore Jonathan Germanò, per essersi distinto nei metodi di insegnamento adottati per gli allievi.

Il sogno di Mafalda gira i teatri italiani da tre anni e ad Alessandria viene riproposto con un cartellone di attori d’esperienza e altri freschi di corso per offrire uno spettacolo originale, godibile e un’opportunità per le nuove leve di cimentarsi in un progetto già concreto e di successo.

Così spiega l’attrice Bazzani: “Il sogno di Mafalda è una fiaba moderna che coniuga realtà e fantasia. Il castello é un pub e la principessa altri non é che la sorella del burbero titolare, stanco e noioso come il bar che gestisce aiutato da un cameriere tuttofare. Mafalda cercherà di riportare luce non solo nel locale, ma anche nelle loro vite. Personaggi reali e immaginari abiteranno per una sera lo stesso tempo e spazio, dando vita ad improbabili situazioni che forse porteranno ognuno di loro a realizzare il proprio desiderio. Così facendo, il sogno di Mafalda si avvera, ricordando allo spettatore che la determinazione e la volontà possono tutto. E ogni desiderio può diventare reale. Il sogno di Mafalda è in realtà il sogno di ognuno di noi”.