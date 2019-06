Lavori Fastweb: al via il ripristino del manto stradale

ALESSANDRIA - Per permettere lo svolgimento dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale a seguito di scavi per realizzazione rete fibra ottica Fastweb, dalle 8 alle 18 a partire dal 1° al 26 luglio e comunque fino al termine dei lavori, è istituito il restringimento della carreggiata di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata, nelle seguente vie:

Via Bergamo, tratto fra Via Gramsci fino a fronte civico 71, ambo i lati ;

Corso Crimea, dal civico 69 fino all’intersezione con Via Gramsci;

Corso Carlo Marx, in corrispondenza dell’ intersezione con Via Grandi;

Via Grandi, da Corso Carlo Marx al civico 9;

Via Grandi, da Corso Carlo Marx al civico 4;

Via San Giovanni Bosco, in corrispondenza dell’intersezione stradale con Via Micca;

Via dell’Elettronica – Z.I.D3, lato est fronte civico 19;

Via Giordano Bruno, semicarreggiata sud ovest nel tratto compreso fra il civico 140 per una lunghezza di 25 metri ed attraversamento della sezione stradale fino all’accesso della strada privata in corrispondenza dell’attività commerciale Gommarket;

Via Poligonia, tratto antistante civici 82-84;

Via Bellini, da Via Vinzaglio a Via Poligonia, lato numeri pari;

Via Fernando Santi, tratto antistante il civico 25;

Via Maria Bensi, tratto stradale antistante i civici 3-5;

Spalto Rovereto, semicarreggiata nord nel tratto antistante lo Stadio Moccagatta;

Via Filzi, tratto antistante il civico 3;

Via Buozzi, tratto antistante i civici 43-47;

Via Mario Maggioli, dal civico 97 a Via Costa;

Via Costa;

Via Raschio, tra via Costa e Via Viora;

Via Viora, da Via Raschio al civico 4;

Via Vinzaglio, dall’intersezione con Via Rossini per una lunghezza di 80 metri lato sud.

Piazza Don Soria

Via 1821, in corrispondenza dell’intersezione con Via Santa Caterina da Siena.

Inoltre, per consentire lo svolgimento dei lavori di scavo per la posa dei pozzetti Fastweb in via Chenna, dalle 8 alle 18 dal 24 al 28 giugno, sarà in vigore divieto di sosta con rimozione forzata con contestuale restringimento della carreggiata nel tratto stradale compreso fra il civico 35 fino a piazzetta Santa Lucia.