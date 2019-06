“La luna del tramonto”, un'amara, graffiante e ironica riflessione sulla vecchiaia

ALESSANDRIA - Mercoledì 19 giugno, all’Auditorium San Baudolino di via Bonardi 3, la compagnia Teatro Insieme metterà in scena La luna del tramonto di Chiara Castellana con luci e suoni di Paolo Lenti. Si tratta di un’amara, graffiante e ironica riflessione sulla vecchiaia da parte di un anziano padre di famiglia che si accinge ad andare in una casa di riposo accompagnato dal figlio. Lo spettacolo, inoltre, mette in evidenza, la bellezza dell’amore coniugale per la donna, compagna di una vita; un amore talmente forte da varcare i confini della morte.

In questo dramma si riflette, ci si commuove, talvolta si sorride, in un crescendo di emozioni grazie anche all’appassionante e appassionata recitazione degli attori in scena.

Il sipario si alza alle 21,15, l’ingresso è libero.