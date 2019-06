'Cittadella sotto la luna': la settima edizione della corsa del Fai

ALESSANDRIA - Giovedì 20 giugno alle 20,30 alla Cittadella prende il via la 7ª edizione della corsa podistica ‘Cittadella sotto la luna’, l'ormai classico appuntamento organizzato dal Fai in collaborazione con GP Cartotecnica Piemontese. La manifestazione comprende una prova competitiva di 5 km valida per il campionato provinciale Uisp e una camminata non competitiva di 2,5 km (ritrovo alla fortezza di via Pavia alle 19,30). Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti Uisp, Lega Atletica e i tesserati Fidal, i quali potranno iscriversi autonomamente se in possesso anche della tessera Uisp, altrimenti solo tramite la propria società di appartenenza. Il ricavato della gara andrà a sostegno del Fai per la salvaguardia della fortezza.

Nella competitiva, al maschile, sono previste sei diverse categorie suddivise per fasce d'età: dalla A, per i nati dal 1990 al 2003, fino alla F, per i nati dal 1949 e oltre. Tra le donne, le categorie sono tre: G, per le nate dal 1980 al 2003, H (1970-1979) e I (dal 1969 in poi). Saranno premiati i due primi assoluti delle categorie uomini e donne e i primi classificati di ogni fascia d’età.

La quota d’iscrizione è di 5 euro, un pacco gara omaggio sarà garantito a tutti i partecipanti. Nella prova competitiva della scorsa edizione, che ha fatto registrare 110 iscritti, tra gli uomini si è imposto Mamadou Yally, tra le donne ha tagliato per prima il traguardo Claudia Marchisa.