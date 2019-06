'Din din' Martini è il vice di Cristiano Scazzola

CALCIO - Adesso il ritornello può anche cambiare. 'Din Din, din din, din din: intervengo dal Mocca, è tornato Martini'. Il terzo ex che torna in grigio è lui, il compagno di attacco di Fabio Artico, che è stato anche sulla panchina del Rimini nell'ultima stagione. Prima insieme in Grigio, per Marco 46 presenze e 9 reti in una stagione e mezza, la seconda con il passaggio a gennaio alla Pro Vercelli per conquistare a la B, Artico e Martini hanno poi condiviso anche l'esperienza a Cuneo e, per ammissione di Martini, intervistato un anno fa da Il Piccolo, sono stati sempre in contatto.

Il ds lo ha scelto per diventare il vice di Cristiano Scazzola. Uno staff in cui, adesso, sono tre ad aver vissuto almeno una annata insieme, quella con Maurizio Sarri in panchina, perché nello staff c'è pure Andrea Servili per i portieri. I due volti nuovi sono Stefano Bortolan preparatore atletico e Giorgio Bertolone per il recupero infortuni