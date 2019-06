Gruppo Amag, Adelio Ferrari nuovo amministratore delegato

ALESSANDRIA - Era attesa già da alcuni giorni, adesso è ufficiale: Adelio Ferrari è il nuovo amministratore delegato del Gruppo Amag, nomina all’unanimità del consiglio di amministrazione. “Un momento di grandi trasformazioni per le società multiservizi: anche per questo accetto con entusiasmo questo incarico, perché ci sono opportunità da cogliere appieno nei prossimi mesi. Il Gruppo Amag è una grande realtà territoriale, fortemente radicata in Alessandria e in buona parte della provincia. D’intesa con il presidente Paolo Arrobbio, con gli azionisti, in particolare il Comune di Alessandria, che ha la maggioranza delle quote, vogliamo coniugare efficienza, qualità dei servizi, attenzione alle ricadute socioeconomiche per la nostra rea di riferimento”.

Il presidente Arrobbio parla di “nuova era per il Gruppo Amag, ricca di sfide, dovremo essere capaci di incidere sul territorio e sostenerlo in un percorso di crescita. Ci mettiamo subito al lavoro perché i prossimi mesi saranno fondamentali per definire le strategie e essere protagonisti negli investimenti infrastrutturali e con servizi sempre più qualitativi, convenienti e innovativi”.

Una nomina accolta con soddisfazione dal vicesindaco e assessore alle partecipate Davide Buzzi Langhi, a nome dell’azionista di maggioranza. “La scelta di Ferrari porterà all’azienda un importante valore aggiunto e il Gruppo Amag potrà lavorare per nuovi, ambiziosi traguardi, con il sostegno degli azionisti”.