"L'altra accanto": Barbara Pregnolato presenta il suo primo romanzo

ALESSANDRIA - Venerdì 14 giugno alle 19,30 alla Vineria Mezzolitro (corso Monferrato, 9) si terrà la presentazione di L’altra accanto, il primo romanzo della speaker e giornalista radiotelevisiva Barbara Pregnolato pubblicato dalla casa editrice Augh! (collana Frecce, pp 144, euro 13). Con l'autrice dialogherà la giornalista Laura Gobbi, le letture saranno a cura di Monica Moccagatta.

Già autrice della raccolta poetica Finché saremo di porcellana (Edizioni La Gru, 2013), Barbara Pregnolato torna alla scrittura con un romanzo lirico e intimista, un piccolo scrigno in cui le parole diventano preziose assonanze e risonanze poetiche intorno all'eterno dilemma dell’amore. Quanto pesa nella quotidianità l’assenza di una relazione travolgente e fuori dal comune? Le narrazioni dei protagonisti si alternano per mostrare il loro universo interiore che s’interroga, chiede, esige risposte; un mondo vivissimo che contrasta con la staticità del rapporto di coppia. Attraverso un ininterrotto flusso di pensieri, il lettore ricostruirà il passato dei personaggi nella speranza di arrivare a un futuro che, per qualcuno di loro, potrebbe non essere scritto.

Barbara Pregnolato è nata a Mede e vive ad Alessandria. È stata la più giovane editrice radiofonica italiana, proprietaria della storica emittente regionale Radio Delta. Ha lavorato come speaker e giorna­lista radiotelevisiva, autrice e con­duttrice di programmi radio e tv. Dipinge e ha una propria linea di gioielli ecologici realizzati totalmente in carta.