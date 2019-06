“Cantantibus organis”: organo e archi al Festival di musica sacra

ALESSANDRIA - Nuovo appuntamento col Festival di musica sacra Conflixere mirando, a cura dell’orchestra Classica di Alessandria – dipartimento di musica sacra, sabato 15 giugno alle 21 nella Chiesa della Madonna del Suffragio in corso IV Novembre,

Cantantibus organis è il titolo latino di un’intensa serata musicale che prevede l’esecuzione di brani di G. Taglietti (Concerto in si bemolle maggiore), A. Gabrieli (Canzon prima La Spiritata), H. Purcell (Two rondeaux), W.A. Mozart (4 sonate da chiesa), P. Mascagni (Pifferata di Natale, Gavotta delle bambole e il celebre Intermezzo dalla Cavalleria rusticana), A. Vivaldi (il bellissimo Concerto in re maggiore per archi) e G.F. Haendel (Air, Hornpipe e Bourrée da Water music), sotto la direzione di Mons. P. Pietracatella.

Protagonista il quintetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria, composto da Massimo Barbierato e Matteo Ferrario ai violini, Alessandro Buccini alla viola, Luciano Girardengo al violoncello e Ferruccio Francia al contrabbasso. All’organo l’alessandrina Letizia Romiti. La serata, in collaborazione con la rassegna “Orchestra in provincia” è ad ingresso libero.