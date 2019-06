Media education, una 'Summer school' per giovani

Proiezioni cinematografiche a tema, mini rassegne di cortometraggi, laboratori e workshop (a iscrizione) sulla regia cinematografica o sul visual storytelling e l’utilizzo consapevole degli strumenti digitali, oltre a incontri sul graphic journalism condotti da registi, media educator, disegnatori, fumettisti e creativi in genere, saranno al centro della Summer School di media education per giovani in programma ad Alessandria il 14, 15 e 22 giugno nella sede di Cultura e Sviluppo, in piazza De André.

Nella video-intervista, l'assessore alle Politiche giovanili, Cherima Fteita, spiega come si è arrivati alla creazione del percorso di formazione. E quali vantaggi può dare.