Moda e musica. Per Napoleone

Rievocare un momento storico senza per forza riproporne l’evento centrale, in questo caso una battaglia? Sì, è possibile. In Provincia, sono stati presentati gli appuntamenti organizzati per ricordare lo scontro a Marengo fra austriaci e francesi del 14 giugno 1800. La rassegna ‘Musei & Musica’ di CulturAle - Costruire Insieme, prosegue proponendo per giovedì 13 giugno quello che di fatto è molto più che un concerto, nel senso che diversi saranno gli spunti d’interesse che ruoteranno attorno all’esibizione del Quartetto Cesar Franck (violini, viola e violoncello) che dalle 19 proporranno al Marengo Museum brani di Webern, Mozart e Verdi.

Chi vorrà partecipare giovedì al pomeriggio presso il Marengo Museum potrà servirsi della navetta che partirà alle 17.30 da piazza della Libertà (lato Palazzo Ghilini); poi partecipare alla visita guidata del museo, e dalle 19 assistere al concerto e a una sfilata di moda di abiti di epoca napoleonica. Per l’occasione, saranno anche presentati gioielli e un profumo in gel che, ispirato alla rosa di Damasco, è stato creato appositamente e chiamato Marengo le Rose. Per concludere, aperitivo con prodotti del territorio.

Per venerdì 14, dalle 11, incontro istituzionale e imprenditoriale con ospiti della Repubblica Ceca mentre il 16, chiusura del fine settimana napoleonico con appassionati da tutta Italia e non solo che, come ha spiegato Vincenzo Abello, parteciperanno all’11º raduno di auto e moto d’epoca ‘Marengo’.