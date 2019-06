È in programma da giovedì 13 a domenica 16 giugno ‘I senza stato’, meeting multimediale d'arte e creatività promosso dal Laboratorio anarchico PerlaNera che si terrà presso i locali di via Vecellio 2, ad Alessandria e che si concluderà con la rassegna di canto anarchico.

Come sempre ricco il programma, suddiviso tra mostre, musica, presentazione di libri, spettacoli e reading. Ogni giorno dalle 17 si potranno apprezzare le opere di: Claudio Zunino, MaRinò, Roberto Pestarino, D1R7, Matteo Michele Bisaccia, BucciarelliMiglio, Angelo Pelizza, Riccardo Bonabello, Silvia Lombardi, Marco Cadau e Gaia Elisabetta, Sporko Sanchez (famiglia Colera), Saer, Fausto Coscia e Anna Pucci, Andrea Pizzorno, Antonietta Catale,Paolo Mandirola, Gelo Crew, Carlo Capuano e Rota Doriano.

Giovedì 13 alle ore 18, il via agli appuntamenti con ‘Dieci piccoli indiani’, performance di Angelo Pelizza e Roberto Orsetti. Pelizza, performer libero creativo, è compositore di atmosfere fuori dagli schemi; Roberto Orsetti, invece, sound artist, compositore, scrittore, regista, sarto che confeziona abiti musicali per opere senza tempo, ha creato una falsa riga musicale su cui si muove la performance. Lo spettacolo è ispirato all’omonimo capolavoro letterario di Agatha Christie. La scia di morte dei piccoli indiani che scompaiono uno ad uno dalla torta viene reinterpretata al contrario: gli ‘indianini’ ricompaiono di volta in volta con la loro aura evocativa, regalando un ‘compleanno’ di energia positiva. Sempre giovedì alle 18.30, poesie di Libertario Olmo, alle 21, ‘La punk spiegata alla nonna’, spettacolino spiritista e transitorio di e con Filo Sottile. A chiudere il primo giorno di meeting, sarà alle 22, ‘Melonois- Exquisite sounds’, contemporary open culture con Luca e Andrea Serrapiglio. Nel fine settimana poi, clou degli aventi con ad esempio venerdì alle 17.30 ‘La zuppa di sasso’, reading calabrese con Tito Truglia, ‘Cibi Tempestosi’ con Andrea Trere, cena calabrese e alle 21, concerto dei Pasticcio Meticcio. Sabato presentazione del libro ‘Che non ci sono poteri buoni il pensiero (anche) anarchico di Fabrizio De Andrè’ a cura di Paolo Finzi, e sfilata di abiti fatti con materiale di recupero; alle 21 concerto De Andrè con Carlo Ghirardato. Domenica dalle 16, quinta edizione del Festival del canto anarchico popolare e d'autore ‘Nella mia ora di libertà’.