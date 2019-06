“A proposito di donne…”: la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale

Si svolgerà martedì 11 giugno la cerimonia di premiazione dell’edizione 2019 del Concorso Letterario Nazionale A proposito di donne... L'appuntamento è alle ore 17, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale di Alessandria. Il Concorso è promosso dalla Consulta Comunale Pari Opportunità e dall’Assessorato Comunale alle Pari Opportunità di Alessandria e si avvale del patrocinio dell’UPO-Università del Piemonte Orientale. In base al Regolamento il concorso riguarda la redazione di un “testo libero di biografia/autobiografia o narrativa" ed è "aperto a donne e uomini di ogni età, scrittrici e scrittori per passione o diletto e non per professione”.

Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, insieme all’assessore comunale alle Pari Opportunità Cinzia Lumiera, alla presidente della Consulta comunale alle Pari Opportunità Vittoria Poggio, alle consultrici e alle autorità invitate, accoglieranno i partecipanti che, da diverse parti d’Italia, sono stati selezionati per ricevere l’ambito premio dell’edizione 2019. Saranno ospiti dell’evento gli scrittori alessandrini Rosa Mazzarello Fenu e Gian Luigi Ferraris.

“Porre la donna al centro dell’attenzione per il ruolo che svolge nella società e nella vita di comunità, sia essa piccola o grande, familiare, locale o internazionale, sono elementi alla base dell’azione quotidianamente perseguita dall’Assessorato e dalla Consulta Comunale Pari Opportunità – sottolineano rispettivamente l’assessore Cinzia Lumiera e la presidente della Consulta Vittoria Poggio. Il Concorso Letterario Nazionale 'A proposito di donne...' si inserisce in questo solco ed esalta, attraverso la redazione di racconti inediti, reali o fantastici, la centralità della donna e la caleidoscopica, complessa e meravigliosa sfera di relazioni interpersonali che muovono, vengono suscitate e attratte dalla donna e dalle donne in quanto tali”.

“Il riscontro e la partecipazione di tanti autori, uomini compresi, all’edizione 2019 del Concorso – dichiarano infine Cinzia Lumiera e Vittoria Poggio – sono un segnale importante di come questa iniziativa alessandrina, grazie all’autorevolezza del patrocinio confermato anche quest’anno al Concorso dall’Università del Piemonte Orientale, stia ormai entrando nel novero delle manifestazioni letterarie significative del panorama nazionale”.