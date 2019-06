A Cultura e Sviluppo approfondimento a tutto campo sulla Cina

Un approfondimento a tutto campo sulla Cina, sempre più protagonista in ambito geopolitico ed economico: è questo il tema del Giovedì Culturale del 13 giugno a Cultura e Sviluppo. Attraverso la voce di due relatori che conoscono da vicino la realtà cinese, il teologo Gianni Criveller e la giornalista Lisa Jucca, si cercherà di far luce su una realtà composita e di assoluto rilievo spaziando dalla politica all’economia, dalla cultura alla religione, con un’attenzione particolare al cristianesimo, in un momento fondamentale delle relazioni tra Vaticano e Cina. L'appuntamento è per giovedì alle 19 (con pausa buffet alle 20,30 e termine alle 22,30) nella sede di piazza De André.

Gianni Criveller, sinologo e teologo, ha vissuto per 26 anni nella Grande Cina, dove ha studiato, scritto e insegnato su Cina, culture, religioni e diritti. Attualmente è preside dello Studio teologico missionario del Pime, Monza, e insegna in varie città in Italia e all’estero. Lisa Jucca, giornalista della Reuters, è esperta di finanza ed economia. Già corrispondente da Hong Kong, è stata premiata in più occasioni per i suoi studi sulla Cina.