La centrale al quartiere Europa prende forma

Entrano nel vivo i lavori per la centrale di Teleriscaldamento al quartiere Europa. Dopo la bonifica del terreno, conclusa a maggio, sono iniziati i lavori di posa del cemento armato e i primi interventi edili, tra cui, in particolare, la costruzione delle fondamenta, così come sono stati installati tutti gli allestimenti necessari al corretto funzionamento del cantiere. Oggi è già ben visibile il caratteristico scheletro ‘a L’ della centrale, che sarà pronta entro l’estate. E sono in rampa di lancio anche i primi scavi per la posa delle tubazioni in via del Chiozzetto, che serviranno a trasportare l’acqua calda dalla centrale ai condomìni che decideranno di allacciarsi alla rete di teleriscaldamento.

Al fine di informare nella maniera più completa possibile i cittadini, Telenergia ha installato quattro pannelli in prossimità del cantiere della centrale, contenenti informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di teleriscaldamento e sull’avanzamento dei lavori in cantiere. Partecipate dagli alessandrini le iniziative informative promosse nelle scorse settimane da Telenergia e molte altre saranno organizzate, così da informare al meglio visto che il programma dei lavori prevede il completamento del primo lotto della centrale sud entro la fine dell’estate e l’avvio ufficiale del servizio con l’inizio della stagione termica.

Tutte le informazioni sull’evoluzione del cantiere e sul funzionamento del teleriscaldamento alessandrino sono disponibili su www.telenergia-alessandria.it.