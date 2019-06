Aspiranti modelli e cantanti, l’agenzia Diamond apre il casting

Un giorno intero a respirare “polvere di stelle”: accadrà ad Alessandria, martedì 11 giugno, con l’Open Casting organizzato dall’Agenzia Diamond di Enrica Giannini, che dal 2000 si occupa di eventi e di comunicazione in tutt’Italia.

In quella data, con orario continuato dalle 10 alle 18.30, chi ha voglia di mettersi in gioco nel mondo della moda, dello spettacolo e del canto ma non sa da che parte iniziare, non dovrà andare lontano per capire se quella è davvero la professione che intende intraprendere.

«Ogni giorno io e il mio staff ci “mettiamo in ascolto” dei sogni delle candidate e dei candidati che credono di avere le qualità per potersela giocare – spiega la titolare Enrica Giannini –: l’11 giugno apriremo i nostri spazi di via Trotti 52 per fornire strumenti utili a destreggiarsi in un contesto che mette a dura prova mente e corpo».

E, proprio perché il cammino verso la meta per arrivare a brillare come una stella può riservare mille variabili che non è facile gestire da soli, i professionisti della Diamond sono a disposizione per sondare la motivazione e la tenacia di aspiranti modelle e modelli, ma anche di hostess e steward per fiere e congressi. Vengono anche ascoltate le vocalità di chi crede nella propria voce e vuole costruirsi una carriera da cantante. «Non basta avere una bella presenza – aggiunge Enrica Giannini -: bisogna dimostrare di avere determinazione e costanza da vendere. La serietà in questo mestiere deve essere reciproca e chi fa casting sa che deve avere molto carattere, perché saranno molte le volte in cui non verrà chiamato, ma basterà la telefonata giusta per essere ripagati dai molti sacrifici».

Si può partecipare all’Open Casting dell’11 giugno anche senza appuntamento: è necessario portare un curriculum e due copie di fotografie recenti stampate.

I cantanti si esibiranno e dovranno portare la base sul loro telefonino. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore. Infoline: 0131.252379 – info@agenziadiamond.it– pagina fb Agenzia Diamond.