Sabato e domenica torna la festa di Borgo Rovereto. Con quattro spunti tematici

ALESSANDRIA - Finalmente ci siamo. Dopo il rinvio, causa maltempo, del terzo fine settimana di maggio, sabato e domenica torna la festa di Borgo Rovereto, che festeggia un compleanno speciale. Si tratta infatti dell'edizione numero 25, la prima con Vittorio Ferrari al timone dell'associazione commercianti del borgo: "Raccolgo il testimone da Mariella Bertolotti – racconta Ferrari – e accetto questa nuova sfida con orgoglio e con grande entusiasmo. Nel pensare a un momento di festa come questo, non dobbiamo però dimenticare da dove tutto è cominciato, perché la prima edizione andò in scena nella primavera successiva all'alluvione del 1994. In quella occasione, Alessandria dimostrò di sapere rialzare la testa in un contesto drammatico, ora per fortuna le cose sono cambiate, ma permangono difficoltà di altro genere. Per questo motivo, dico che è necessario ripartire da questo spirito".

Come sempre ricchissimo il programma, con tante proposte in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti: per l'occasione sono stati scelti quattro filoni tematici, tutti da prendere in considerazione e da vivere con consapevolezza per comprendere sino in fondo il vero significato della rassegna. Si parte con l'inaugurazione, alle 17 in piazza Santa Maria di Castello, per poi sviluppare tutti i vari spunti: la storia, componente necessaria per riscoprire il fascino millenario del quartiere più antico della città, tra chiese, cortili, angoli inesplorati e un patrimonio artistico e culturale eccezionale; la cultura, con oltre 30 iniziative che spaziano dalla musica alla danza, dal teatro alle mostre ed esposizioni, con via Volturno che sarà interamente dedicate all'arte; lo shopping, perché il borgo ha da sempre una vita commerciale molto vivace, con piccole e caratteristiche attività inserite in una scenografia unica; i sapori, con due proposte tematiche (Dolce Mare in via Vochieri e lo street food in via Dossena) e tante altre soluzioni per soddisfare anche i palati più esigenti. Come scoprirle? Basta passeggiare attraverso il borgo, perchè sono tantissimi i bar e i ristoranti che 'usciranno' con i propri prodotti, spesso all'insegna della tradizione. Tutto è pronto, insomma, per vivere una festa magica, speciale e assolutamente suggestiva: un borgo tutto da scoprire, desideroso di festeggiare un compleanno davvero importante.

Clicca qui per il programma completo