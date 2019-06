Petra Style Fashion Show: la Giordania in passerella

ALESSANDRIA - Sarà una sfilata inedita quella che RP Event di Roberta Pelizer organizza venerdì 7 giugno, nell'area esterna del Circolo La Familiare (via Ennio Massobrio 24) dal titolo Petra Style Fashion Show. Protagonisti saranno gli abiti di Petra Style, negozio in corso Carlo Marx 60, fantastici capi prodotti in Giordania che, se raccontati per stile, colori, disegni, forme, verrebbe a meno il piacere della sorpresa nel vederli sfilare in passerella indossati dalle modelle RP Event e non solo.

Alle 20 si inizia con la cena a buffet (12,50 euro) per proseguire, dalle 21.45 con la sfilata presentata da Roberta Pelizer, titolare dell’agenzia RP Event, e coordinata dal direttore artistico dell’agenzia stessa, Fabrizio Capra. La sfilata si aprirà con una esibizione canora di Denise e Agostino, quindi sulle musiche abilmente mixate da Simone Camussi, dj di Radio Vertigo One calcheranno la passerella le mini modelle Rua, Virginia, Ludovica a cui seguiranno le modelle Asia, Gaja, Giulia, Ioana, Monica, Sabina e Valeriya.

Informazioni e prenotazioni telefonando ai numeri 3455882985 - 0131444476