“Music. Vinci il tuo Sogno!”: la Finale al Circolo La Casetta

ALESSANDRIA - Music. Vinci il tuo Sogno, la manifestazione canora ideata e organizzata da Giorgio Mengato, Elisabetta Stango e Giorgio Pagnotta, è giunta al suo atto finale. Sabato 8 giugno alle 21 al Circolo La Casetta (Via San Giovanni Bosco, 63), avrà luogo la finale: dopo sette mesi saranno proclamati chi sono i vincitori assoluti, uno per la categoria Giovani e uno per la categoria Over. Presentano la serata Elisabetta Stango e Giorgio Mengato, con il service curato da Giorgio Pagnotta.

Due le giurie che opereranno in modo autonomo: la prima, giuria tecnica, composta di personaggi di spicco del panorama musicale (produttore discografico, produttore di musical, talent nazionali, musicisti, insegnanti e cantanti) che decreteranno i vincitori, mentre una giuria composta dagli sponsor determinerà alcuni premi speciali. Inoltre il vincitore della categoria giovani vincerà il passaggio diretto alla finale nazionale di un importante talent. La provenienza dei concorrenti in gara non è solo alessandrina: Torino, Vercelli, Pavia, Savona, Genova sono solo alcune delle provincie rappresentate.

Numerosi i premi in palio tra cui quelli messi a disposizione dai concorsi partner di Music! Vinci il tuo sogno: Gazebo Voice, Il Carrozzone Musicale – Una Canzone per te, Il Microfono d’oro e Emozioni con parole e musica. Sponsor della manifestazione Real Music Institute, Riders on the road, La nuova ducale di Valenza, Baby Boom abbigliamento bimbi Valenza; Cinzia Stango Extensions Acconciature Alessandria; Naturale Armonia benessere estetica Alessandria di Valentina Stango, la scuola di ballo Eclisse di Alessandria, RP Fashion & Glamour News, Caffè Paulista, Radio BBSI, Bike Bar & Bikers e l’Accademia italiana del peperoncino.

Prima della gara sarà possibile prenotarsi per l'apericena (12 euro). Il solo ingresso alla finale con una prima consumazione compresa è di 6 euro.