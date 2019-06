Migliaia di partecipanti al Pride

ALESSANDRIA – Sono state oltre cinquemila, secondo gli organizzatori, le persone che hanno preso parte al primo Pride alessandrino. Il corteo è partito sabato pomeriggio dai giardini pubblici di corso Crimea, con le parole di saluto della madrina Vera Aloe. I partecipanti al seguito dei carri degli organizzatori, hanno percorso il centro città, passando per corso Roma, piazzetta della Lega e via Milano per giungere al Parco Italia sul lungo Tanaro, dove la festa è proseguita con la musica. Alla sera alla Ristorazione Sociale la cena con la condotta alessandrina di Slow Food e i concerti di Nuova Sintonia, Sakafuma, Los Latin Lovers, Giacobbe - Negruzzo - Jones e i dj di Future My Life.