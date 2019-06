“Capire e cambiare la politica”: ai Giovedì Culturali il professor Gianfranco Pasquino

ALESSANDRIA – Sarà il professor Gianfranco Pasquino, uno dei politologi più autorevoli e apprezzati del nostro Paese, l'ospite di giovedì 6 giugno a Cultura e Sviluppo.

Pasquino, Professore Emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, presenterà il suo ultimo libro e dialogherà con il pubblico riflettendo sugli ultimi decenni della vita politica italiana, fino ad arrivare al nostro presente particolarmente inquieto. Il volume, intitolato Bobbio e Sartori. Capire e cambiare la politica [EGEA Università Bocconi Editore, 2019] è dedicato ai due giganti della Scienza Politica, che hanno dato contributi scientifici inestimabili e sono stati per decenni “intellettuali pubblici” ascoltati e apprezzati in ambito nazionale e internazionale. Due “classici” che continuano a comunicare con tutti, cittadini d’Italia e d’Europa, con parole che non perdono certo di significato e di rilevanza.

La riflessione si concentrerà poi sull'attualità politica, dalla fine della cosiddetta Prima Repubblica (a venticinque anni dalla “discesa in campo” di Silvio Berlusconi) fino alle vicende degli ultimi mesi e alle prospettive future del Paese.

L'appuntamento è per giovedì 6 giugno alle 19 (con pausa buffet alle 20,30 e termine alle 22,30). Introdurrà la conferenza e modererà il dibattito Giorgio Barberis, professore di Storia del Pensiero Politico presso l’Università del Piemonte Orientale.