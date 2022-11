Uspidalet: i costumi di Babbo Natale già in vendita

Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna il 18 dicembre ad Alessandria “Babbo Natale per un giorno", la manifestazione natalizia organizzata dalla Fondazione Uspidalet per raccogliere fondi necessari all’acquisto di un macchinario di ultima generazione, per curare i piccoli pazienti dell’ospedale infantile Cesare Arrigo. Lo strumento che quest’anno la Fondazione vuole donare all’ospedalino si chiama “Nirvana".

Si tratta di un sistema medicale di realtà immersiva che permette la riabilitazione di pazienti affetti da deficit motori e cognitivi, accelerandone e migliorandone il processo riabilitativo grazie al coinvolgimento attivo dei pazienti. Per riuscire nell’intento, l’idea è stata quella di replicare il grande raduno di Babbo Natale dell’anno scorso, che per l’occasione quest’ anno si riuniranno alle 14.30 del 18 dicembre in piazzetta della Lega ad Alessandria e da lì a piedi convergeranno in piazza Marconi, dove sarà allestito un grande palco sul quale saliranno cantanti e vari artisti che intratterranno il pubblico di grandi e piccini fino alle 18.30.

In piazza Marconi poi, arriveranno dai diversi punti della città, tanti Babbo Natale in sella alle loro Harley Davidson, ma anche tanti Babbo Natale in bicicletta e quelli a bordo delle Fiat 500. Tutti indosseranno per un giorno i panni di Santa Claus e

parteciperanno ad una festa utile allo scopo di aiutare i pazienti ricoverati all’ospedale infantile Cesare Arrigo, che riceveranno una grande sorpresa già nella mattinata del 18 dicembre.

È possibile per tutti partecipare a questo grande evento: i costumi di Babbo Natale si possono avere donando 12 euro in quei negozi di Alessandria e provincia che esporranno in vetrina la locandina del Natale con la Fondazione Uspidalet e nei banchetti della Fondazione Uspidalet che si troveranno ad Alessandria in piazzetta della Lega e ad Acqui Terme in piazza della Bollente nei giorni 19-20 e 26-27 novembre dalle 14.30 alle 19.30 e 3-4, 10-11 dicembre sempre dalle 14.30 alle 19.30.

"Entusiasti"

“Entusiasti dall’enorme partecipazione che l’anno scorso la comunità alessandrina ha dimostrato per questa nostra iniziativa di solidarietà - ha detto Bruno Lulani, presidente della Fondazione Uspidalet – abbiamo deciso di far diventare 'Babbo

Natale per un giorno' un appuntamento fisso delle festività di Alessandria. L’anno scorso in 3.000 hanno indossato il costume di Babbo Natale della Fondazione Uspidalet, quest’ anno vogliamo essere ancora di più. D’altronde non c’è nulla di più bello che vedere un bimbo sorridere perché è felice e in salute”.

La manifestazione che conta con la collaborazione della città di Alessandria e con il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio di Alessandria e Asti.