Alessandria, tra Renate e società

ALESSANDRIA - Tra campo e società. Una condizione che Fabio Rebuffi, lo staff, i giocatori, anche il ds Massimo Cerri vivono dal 30 luglio.

Potrebbe avvicinarsi il momento degli annunci, anche se dalla società, pochi minuti fa, è stato puntualizzato che "sul closing si attendono informazioni da Luca Di Masi. E solo da lui". Sarebbe alla fine di novembre o più vicino? La prima indicazione era stata il 30, ma un ulteriore passaggio tecnico, che potrebbe essere decisivo in tutti i sensi, dovrebbe avvenire già giovedì. Ancora incertezza e condizionali, anche se il fatto che Sandro Pochesci, accostato alla panchina della Viterbese già nei giorni scorsi, quando l'esonero di Filippi era considerato imminente, avrebbe fatto un passo indietro, proprio per le possibilità di essere scelto da chi si candida a succedere a Di Masi, Manuele Ilari, imprenditore nel settore delle sale cinematografiche, e Marco Santarelli, che opera nella gestione delle reti e del digitale.

Largo ai giovani

Non certo il clima ideale per Rebuffi che, però, già una volta ha espresso la sua opinione, "fin dal primo giorno sapevamo che la situazione societaria sarebbe cambiata durante il campionato". E così per domani, ancora una volta, ribadisce che "la Coppa, per noi, conta molto", e convoca alcuni Primavera, oltre a Dyzeni e Rossi (che è un 2006), come Pellitteri, il capitano della squadra di Fiorin, Ventre e Ascoli, con rotazioni in tutti i reparti, a partire dalla porta, dove potrebbe toccare a Dyzeni, mentre in difesa spazio a Bellucci e Costanzo, probabile utilizzo di Nunzella, che salterà la gara con il Siena per squalifica, e minuti in attacco per Gazoul.

Anche Dossena, tecnico del Renate, chiama molti Under per la gara di domani (ore 14.30): Zalli (alla seconda convocazione), Bertini, Ciarmoli, D'Amato e De Leo. Sette gli indisponibili: Colombini, Ghezzi, Maistrello, Possenti, Silva, Simonetti e Sorrentino.

La vincente affronterà, nei quarti, la Juve Next Gen, che ha superato (1-0) il Sangiuliano City