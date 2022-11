Il Codice Purpureo di Sarezzano analizzato dagli studenti

Giovedì 24 novembre il Fai e il Fai Giovani, Delegazioni di Tortona, l’Istituto “Marconi “, il Liceo “Peano” e il Polo Culturale Diocesano organizzano la consueta “Giornata Fai per le Scuole”.

L’evento si terrà nel Museo Diocesano di Tortona in via Seminario, 3, dalle ore 8,30 alle 13,45, e sarà incentrato sul tema “Il Codice Purpureo di Sarezzano: una storia millenaria contemporanea”: i ciceroni del Liceo “Peano” guideranno le scolaresche alla scoperta del “Codex Purpureus Sarzanensis”, vero tesoro del nostro territorio, esposto nella sala dei beni librari e documentari del Museo Diocesano. I ragazzi del corso di Chimica dell’Istituto “Marconi” esporranno in sala conferenze i risultati di un progetto biennale di analisi non invasive, condotte su alcuni antifonari miniati conservati nella Biblioteca Diocesana e sul Codex stesso, presentando un interessante manufatto realizzato al termine delle indagini, il “Codex Marconiaus”, che si pone come rielaborazione in chiave contemporanea del Codex Sarzanensis, vergato su pergamena purpurea e risalente alla fine del V – inizio VI secolo. La visita avrà una durata di circa 30 minuti.

La partecipazione è gratuita. Le prenotazioni si ricevono fino alle ore 12 del 21 novembre all’indirizzo mail: beniculturali@diocesitortona.it