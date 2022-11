Nerone nella Gambarina

Sabato 12 alle 17 presso il museo etnografico C'era una volta di piazza della Gambarina, il Centro Studi e Ricerche Urbano Rattazzi di Alessandria presenta il Libro 'Nerone, verità e vita dell'imperatore più calunniato della Storia'. Sarà presente l'autrice Silvia Stucchi. Il libro cerca di fare chiarezza sulla figura dell'Imperatore romano Nerone, calunniato ingiustamente per duemila anni da una storiografia di parte e non obiettiva. Lucio Domizio Enobarbo non incendiò Roma ma la rese più bella con importanti costruzioni ed edifici come la Domus Aurea. L'autrice dialogherà con Marco Mensi, presidente del Centro Studi Rattazzi .