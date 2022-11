"A Fermo per allungare". Senza Filip, in nazionale Under 20 della Romania

ALESSANDRIA - "Gli uomini sono gli stessi di Lucca. Anche i piccoli acciacchi sono stati risolti: nessun recupero, tutti gli altri disponibili". Contro la Fermana, ennesimo spareggio per l'Alessandria, ancora out Luca Liverani, "la seconda ecografia ha evidenziato la distrazione al retto femorale della gamba destra, 20/25 giorni il tempo del recupero".

In realtà proprio tutti non ci saranno: per due gare di campionato, e la Coppa, mercoledì con il Renate, Fabio Rebuffi non avrà a disposizione Robert Filip: il centrocampista è stato convocato nella nazionale Under 20 della Romania, che disputerà due gare della Europe League di categoria, la prima il 17 con l'Italia, la seconda il 21 con la Polonia. Robert non ha ancora la cittadinanza italiana, la società grigia si sta impegnando per accelerare i tempi (pur essendo under non rientra nei contributi), perché, in teoria, le autorità hanno ancora tempo fino al 2024.

"Chi segna tra gli ex? Spero Nepi"

L'Alessandria arriva alla sfida al 'Recchioni' dopo la vittoria a Lucca, la Fermana è in un momento difficile: è dei Grigi la condizione migliore per questa gara - salvezza, per la prima volta con un vantaggio di punti su una rivale diretta? "Una partita molto importante per noi, che affrontiamo dopo un risultato positivo. Da cui ripartire, ma con la consapevolezza che sarà un confronto difficile, contro una avversaria che ha una rosa di valore. Grande rispetto per la Fermana, e grande attenzione da parte nostra. Orecchie ben dritte, per affrontare le insidie".

Una gara speciale per gli ex, tutti in attacco: Fischnaller e Bunino a Fermo, Nepi in grigio. Chi potrebbe essere più decisivo? "Mi auguro Nepi. La componente emotiva sarà forte, per Alessio come per gli altri ex. Indipendentemente dai protagonisti, mi aspetto una partita seria".

Tatticamente, l'Alessandria ha dimostrato di sapersi adattare anche alle caratteristiche degli avversari, oltre che alle condizioni dei singoli: sarà ancora 4-4-2 come a Lucca, o c'è da attendersi un atteggiamento diverso?. "La nostra identità ormai è consolidata: difesa a 4 e non credo che ci saranno variazioni rispetto all'ultima partita. Potrà cambiare qualche interprete, ma non il modulo".

Alessandria e Fermana hanno percorsi opposti, meglio la partenza dei marchigiani, meglio la crescita dei Grigi. "Non conosco le dinamiche dei nostri avversari, non vivendole da dentro, e non è corretto dare giudizi. Il nostro cammino non poteva che essere questo, e deve continuare ad andare in crescendo. Bisogna essere bravi a sfruttare i momenti, noi dovremo farlo, capitalizzando le situazioni".

Quota 40

Nella crescita i margini sono soprattutto tecnici. "Dal punto di vista fisico, la squadra ha raggiunto un livello buono, regge bene, corre fino al 95', in Coppa abbiamo tenuto 120' e nei supplementari abbiamo trovato il gol della vittoria. Si può lavorare per migliorare le prestazioni individuali, dei giocatori, ma dal punto di vista tecnico". Undici punti in 12 gare rispetta le previsioni dell'Alessandria? "Non era possibile fare previsioni a inizio campionato, ma se quota 40 punti è il traguardo per la salvezza, dobbiamo viaggiare almeno a 1 punto a partita. Al momento non ci siamo ancora, la crescita deve aiutarci ad alzare il trend attuale".

In un 4-4-2 Rizzo, recupero importante, può anche giocare più alto? "Francesco ha caratteristiche che ci permettono di schierarlo qualche metro più avanti. Può essere un'arma da sfruttare, anche domenica. Perché è più offensivo che difensivo, è stato inserito in rosa, inizialmente, per un 3-5-2, come quinto a destra, ha gamba e spinta".

Rota tornerà al suo posto nella linea di difesa? "Arenxi è un jolly. Il ruolo in cui può dare di più, a mio giudizio, è il quarto basso a destra. E' stato schierato a metacampo nel momento in cui c'era necessità di un elemento con caratteristiche differenti. Però ha grande disponibilità e ovunque gli chiederò di giocare, so che lo farà con grande determinazione".