Nuovo documento sulle origini di Alessandria

Lunedì 14 novembre alle ore 21.15 presso il museo C'era una volta di piazza della Gambarina verrà effettuata la conferenza di Ferdinando Caputi su “un importante documento scoperto quest’anno dagli accademici medievisti del Cisrei: la lettera di credito che dimostra il prestito che ricevette Papa Alessandro III da Bertrand de Blanchefort per la fondazione di Alessandria”.

Continuano le ricerche sulla storia di Alessandria da parte del Team del Cisrei. Nell'archivio segreto della Biblioteca Vaticana è stata trovata una lettera di credito datata al primo novembre del 1167 che dimostra il prestito che richiese Rolando Bandinelli (papa Alessandro III) al Maestro Templare Bertrand de Blanchefort per la favorire il popolamento e la fortificazione di Civitas Nova, la città voluta dalla Lega Lombarda per contrastare le mire del Barbarossa. Verrà presentata la copia del documento in latino con la sua traduzione ritrovata nell'opera Opus Metricum II di Jacopo Stefaneschi.