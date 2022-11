Testardini e Carena, il sogno europeo

ALESSANDRIA - Ultimi allenamenti nella palestra dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria, in via Colombo 8, per Matteo Testardini e Marcello Carena: i due allievi del maestro Gianluca D'Agostino sono in partenza per Atene, dove vestiranno la maglia azzurra al campionato europeo di wushu kung fu.

Ad accompagnarli in questa trasferta, che inizierà giovedì, anche il maestro D'Agostino: le gare sono in programma da venerdì 11 a martedì 15, Testardini sarà impegnato nel tao lu (forme) di kung fu tradizionale a mani nude e armi e nel sanda light senior 65kg, Carena nel tao lu tradizionale, categoria juniores.

"Grande soddisfazione per la nostra scuola, che prepara atleti per le nazionali. Anche Marie Lys Foco era stata convocata dalla federazione, ma i suoi impegni universitari non le permettono di lasciare l'Italia in un periodo di esami per lei: la rivedremo ai Mondiali".

Testardini e Carena inseguono una medaglia europea. "La concorrenza è tanta - spiega il maestro D'Agostino - perché si confronteranno con i più forti di tutta Europa. Matteo è alla sua seconda esperienza, nel 2017, a Tbilisi, aveva vinto il bronzo, mentre Marcello è al debutto. Lo staff tecnico federale li ha scelti perché, nelle loro categorie, sono i migliori in Italia: ho fiducia, hanno chance per salire sul podio"