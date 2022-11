Rivarone, tra risate e spinte è festa con la Cursa di Caratè

RIVARONE - Proseguiranno per altre due manche a Rivarone le discese dei concorrenti della quarta edizione della Cursa di Caratè, la goliardica competizione per soap box car auto-costruiti. Tra risate e spinte più o meno consentite lungo i circa 700 metri di percorso, fino all'approdo del Tanaro, sono nove le macchinine in competizione. Due gare in una: oltre alla sfida per la più veloce, anche quella interna del palio tra i quattro rioni, Castello, Fornace, Orti e Poggio.