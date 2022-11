Lucchese - Alessandria, Martignago dall'inizio

LUCCA - Martignago dall'inizio è una novità che Rebuffi aveva, peraltro, considerato possibile già alla vigilia: a Lucca c'è bisogno di qualità, anche di giocate imprevedibili, anche per sorprendere una delle difese più solide del girone e il tecnico si affida all'ultimo innesto, con una possibile staffetta con Nepi.

Rota riprende il suo posto nella linea difensiva e Nichetti è titolare, diga davanti alla difesa, anche sulle palle alte, insieme a Speranza. Un 4-4-2, con due punte affiancate.

Lucchese con il tridente d'attacco annunciato, Bruzzaniti, Bianchimano e Semprini, l'unica novità è a sinistra nei quattro della linea arretrata.

LUCCHESE - ALESSANDRIA 0-1

Marcatori: pt 2' Lombardi

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

9' Ripartenza Grigi, Lombardi a destra, Martignago in sovrapposizione, cross in area per Galeandro, che non riesce a corregere, da buona posizione

8' Semprini dal limite, un metro sulla traversa

2' GOOOL ALESSANDRIA: Speranza salta Quirini a sinistra, taglio perfetto, Cucchietti in tuffo non ci arriva, sul secondo palo Lombardi è pronto a infilare in rete

1' Calcio d'inizio della Lucchese

Il tabellino

Lucchese (4-3-3): Cucchietti; Qurini, Tiritiello, Benassai, Franco; Tumbarello, Rizzo Pinna, Visconti; Bruzzaniti, Bianchimano, Semprini. A disp.: Galletti, Alagna, Maddaloni, Ferro, Bachini, Romero, D'Ancona, Catania, D'Alena, Mastalli, Merletti, Ravasio. All.: Maraia

Alessandria (4-4-2): Marietta; Rota, Checchini, Sini, Nunzella; Lombardi, Nichetti, Speranza, Podda, Lombardi; Martignago, Galeandro. A disp.: Dyzeni, Rossi, Costanzo, Mionic, Rizzo, Perseu, Pellegrini, Bellucci, Baldi, Ghiozzi, Filip, Gazoul, Nepi. All.: Rebuffi

Arbitro: Taricone di Perugia

Assistenti: Conti di Seregno e Minafra di Roma2, quarto ufficiale Pica di Roma1

Note: Serata fresca, terreno in discrete condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: