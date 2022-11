Casa delle Donne: "Perché la vecchia Giunta non ha risolto il problema?"

“L'ex asilo Monserrato, poi diventato Casa delle Donne, era occupato dal 2018 e il centrodestra ha governato fino al 2022: come mai la passata amministrazione non si è attivata per risolvere la situazione in maniera seria?”: così l'assessore Giorgio Laguzzi risponde alla Lega, che con una nota oggi ha chiesto alla Giunta Abonante di fare chiarezza sulla questione.

“La vera ambiguità - prosegue Laguzzi - sta tutta qui. Noi siamo in carica da quattro mesi e subito ci siamo messi a lavorare, di concerto con la Regione Piemonte, per arrivare all'acquisizione a titolo gratuito dello stabile. E attenzione: con le attiviste di Non una di meno ci sono stati dialoghi e mediazioni di tipo politico, ma nessun atto ufficiale inerente la questione. Che dovrà passare prima in Giunta e poi in Consiglio prima delle possibile soluzione finale”.

"Casa delle Donne, qual è la verita?" La Lega attacca: "Se non ci sono documenti riguardanti Non una di meno, perché non si rassicurano le altre associazioni che da anni stanno attendendo uno spazio?"

Secondo l'assessore, dunque, “al momento è prematura ogni discussione. Capisco la polemica di tipo politico, ma tutte le realtà saranno tenute in conto al momento dell'assegnazione, così come i progetti per un possibile utilizzo”.