La rimonta non basta, URPA U17 a due facce

Niente da fare per la Under 17 dell’URPA che sul campo interno di Cabanette cede al Lambro Rugby 38-24 nell’incontro-spareggio per l’accesso al girone Elite interregionale.

I ragazzi di Sphella e Castucci hanno giocato due partite in una: il primo tempo sono stati soverchiati dalle maggiori fisicità e tecnica dei lombardi, superiori nelle mischie ordinate e straripanti nelle touches, tanto da chiudere la prima frazione 35-0, con cinque mete trasformate. Nella ripresa gli alessandrini si sono ripresi ed hanno imposto il loro gioco, schiacciando l’ovale in meta quattro volte (due trasformazioni) e lasciando agli ospiti un solo calcio di punizione.

«Abbiamo perso la partita ma abbiamo avuto serie indicazioni sul lavoro da svolgere negli allenamenti futuri» hanno commentato a caldo i due allenatori. «Emerge un problema di autostima e capacità di non arrendersi contro qualunque avversario, come si è visto purtroppo solo nel secondo tempo». Dal punto di vista tecnico si è visto un grande avanzamento nella tecnica individuale e di reparto ma anche di educazione, disciplina, attaccamento alla squadra, atteggiamenti che hanno riscosso gli applausi del pubblico presente alla partita. La tenuta atletica degli alessandrini, tra l’altro, ha dimostrato l’eccellente lavoro che sta svolgendo il preparatore Santo Venticinque.

Sono scesi in campo: Kodraziu, Caruso, Mazouz, Demicheli, Zonca, Novaro, Leone, Riggio, Ferraris, Ruhe, Valdenassi, Palumbo, Pedroni, De Martini, Bivona, subentrati Barbieri, Colombo, Bertola, Forsinetti, Chacon Ferro.

Impegnate in trasferta, entrambe le Under 15 sono state sconfitte. La prima ha partecipato a Rivoli ad un triangolare con i padroni di casa e il Volvera, perdendo entrambi gli incontri. La seconda formazione ha dovuto soccombere al forte CUS Torino, mostrando una reattività convincente soltanto a tratti. «Partiamo dalla soddisfazione di essere gli unici in Piemonte a schierare due squadre» sottolinea Daniel Zito, uno dei tecnici della categoria, «e ribadiamo la scelta di formare due squadre omogenee, senza sbilanciamenti di qualità in una o nell’altra, perché il nostro obiettivo è far crescere tutto il gruppo».

L’URPA è in attesa che venga emanato dalla Federazione il calendario regionale Under 17, mentre è stato reso noto quello del Campionato interregionale Piemonte-Liguria della Under 19. Gli alessandrini si dovranno confrontare, a partire dal 13 novembre, con Amatori Genova, Pro Recco, Riviera Imperia, Biella, Collegno, Moncalieri, Monferrato Asti, VII Torino. La prima fase fino a marzo vedrà un girone all’italiana con incontri di sola andata, dopodiché si formeranno due gironi: le prime quattro si scontreranno in andata/ritorno, le altre cinque nuovamente in incontro unico.