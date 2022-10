Franca, morta a 56 anni nello scontro frontale

SEZZADIO - Franca Morello aveva 56 anni, abitava con il marito e il figlio a Sezzadio. Ieri pomeriggio è morta all’ospedale di Alessandria in seguito ad un incidente stradale avvenuto in località Boschi. La 56enne è stata soccorsa dall’equipe dell’elisoccorso, e trasporta al Santi Antonio e Biagio ma i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Fatale è stato uno scontro frontale tra la sua Fiat 500 e un’altra vettura, urto che potrebbe essere stato originato dal un improvviso malore della donna. Ma la dinamica, al vaglio dei Carabinieri, è ancora in corso.

Una famiglia conosciuta, quella di Franca Morello. “Ci stringiamo al dolore del marito, Valter Bruno, e del figlio, Alessandro, di Franca - ci spiega il sindaco di Sezzadio, Enzo Daniele - siamo addolorati per quello che è successo”.

Il marito di Franca, Valter Bruno, è molto attivo in paese: volontario della Protezione Civile, della Proloco del paese e della Croce Rossa di Cassine.