Cirri e D'Ambros in difesa della Sanità pubblica

Massimo Cirri e Chiara D’Ambros saranno oggi, sabato 29 ottobre, a Castellazzo Bormida per presentare il loro libro ‘Quello che serve. Un racconto tra malattia, cura e Servizio Sanitario Nazionale’, edito da Manni.

L’appuntamento è per le 16.30 nella sede della Fondazione Longo in via Baudolino Giraudi 421. Parteciperà all’incontro anche il professore Mauro Salizzoni, docente universitario e direttore dal 1990 al 2018 del Centro Trapianti di fegato dell'Ospedale Molinette di Torino. Coordinerà Alberto Marello, direttore de ‘Il Piccolo’.

Il libro, partendo dalla lotta sostenuta anni fa da Cirri contro il cancro, è una riflessione su un sistema della sanità pubblica che in questi decenni ha svolto un ruolo fondamentale nella società italiana. I due autori intervistano medici, a partire dalle dottoresse che hanno curato Cirri, infermieri e dirigenti per spiegare cosa è il Servizio Sanitario Nazionale.