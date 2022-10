Alessandria dice addio a Franco Stradella

Addio a Franco Stradella, 81 anni, ex parlamentare di Forza Italia dal 1996 al 2013 (quattro legislature). Nato a Felizzano, è cresciuto politicamente nella Dc, prima di passare al partito fondato da Silvio Berlusconi e tentare anche la corsa alla presidenza della Provincia. Per anni è stato anche alla guida della Camera di Commercio.

“La scomparsa dell’onorevole Stradella mi addolora personalmente - ricorda il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari - Franco Stradella è stato, per quasi vent’anni, un autorevole rappresentante del nostro territorio in Parlamento, dove ha saputo portare la voce di Alessandria e di tutta la nostra provincia. Ci ha lasciati proprio oggi, mentre la Camera vota la fiducia al nuovo Governo. Alla sua famiglia vanno le condoglianze sincere di tutta la Lega di Alessandria, e del Piemonte”.



"La scomparsa dell’onorevole Franco Stradella mi addolora - commenta il consigliere regionale Pd, Domenico Ravetti - Ho sempre apprezzato il suo stile e la sua gentilezza, doti importanti soprattutto per chi è impegnato nelle Istituzioni. Nella politica ci sono persone che si distinguono per la loro capacità di dialogare con tutti, a prescindere dall’appartenenza a un partito o a uno schieramento e Stradella è stato una di queste. Lo ringrazio per quei piccolissimi e preziosi consigli che mi accompagnano e continueranno ad accompagnarmi nella mia attività politica”.

“Ho avuto modo di confrontarmi con Franco Stradella - dichiara il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante - apprezzandone la vis politica, la lungimiranza imprenditoriale, nonché la concretezza umana. Ricordo in particolar modo il confronto politico tra lui e Paolo Filippi, soprattutto nel frangente di quella campagna elettorale per la Presidenza della Provincia che si concluse, dopo il ballottaggio, con la vittoria di quest’ultimo. Fu un dialogo sempre serrato e contraddistinto da viva intelligenza e sottile ironia. Oggi che compiangiamo Franco, guardo anche a quei momenti con non retorica commozione”.

"La morte di Franco Stradella, amico da quando abbiamo iniziato l’impegno politico, mi riempie di tristezza - evidenzia invece Ugo Cavallera, coordinatore provinciale di Forza Italia - Viene meno una persona con cui ho collaborato per tanti anni e condiviso un percorso politico, dapprima nella Dc con Renzo Patria e poi in Forza Italia, dove lui ha rappresentato come deputato la nostra terra in Parlamento. Ricordo anche la sua Presidenza della Camera di Commercio e del Collegio Costruttori Edili, ove si è impegnato per promuovere con diverse iniziative lo sviluppo delle imprese alessandrine, senza dimenticare il suo impegno nel mondo sportivo. Persona affabile, corretta e disponibile al dialogo, attento ai problemi, tra i quali ricordo quelli legati al post alluvione. In politica e nel partito lascia molti amici non solo per la comune militanza, ma per il suo modo che aveva di rapportarsi con le persone. E ciò anche se le questioni di salute, negli ultimi tempi, rendevano difficili i contatti diretti. Alla moglie Luciana ed ai figli vada la nostra umana e cristiana partecipazione per la scomparsa di un amico, di un imprenditore, di un amministratore e di un parlamentare stimato ovunque abbia operato".

"Il sodalizio politico e d’amicizia durato quarant’anni con Franco Stradella si può condensare con qualche aggettivo: simpatico, arguto, intelligente, pronto, disponibile - è il pensiero dell'ex sindaco di Alessandria, Piercarlo Fabbio - Perché Franco, imprenditore di Quattordio che alla politica era giunto attraverso l’impegno nella Democrazia Cristiana e nelle istituzioni locali, non aveva mai scordato le sue origini di uomo dell’economia ed era riuscito a declinare ciò che aveva imparato nel mondo del lavoro e dell’impresa con le più formali pareti delle istituzioni. Così alla Camera di Commercio, avvicendatosi alla presidenza di Attilio Castellani, aveva dato quell’impulso pragmatico che già lo aveva caratterizzato da Presidente del Collegio Costruttori. Da uomo del particolare era diventato con naturalezza rappresentante di un’economia policefala, peraltro distribuita su un territorio vocato alle spinte campanilistiche, senza anteporre la sua identità, senza farla pesare, ma venendo riconosciuto da tutti come un leader mite e pacato. Il percorso alla Camera, quelli contestuali al Consiglio comunale e al Consiglio Provinciale di Alessandria, ne aveva caratterizzato la maturità politica. Nonostante tutto fosse cambiato dalla Prima Repubblica, rimaneva legato al proprio territorio, sia nelle situazioni favorevoli, sia in quelle più difficili, come quando il suo impegno doveva andare a ristorare cittadini e imprese alessandrini duramente colpiti dall’alluvione del 1994. Il suo lavoro alla Camera per quattro legislature - dal 1996 al 2013 - tra i gruppi di Forza Italia e del Pdl, è da considerarsi imponente: 298 progetti di legge presentati; 216 interventi; 925 atti di indirizzo e di controllo. In Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici aveva portato la sua esperienza e la sua capacità di tenere insieme buon senso tradizionale con una moderna interpretazione della società. L’ho ancora incontrato il 1° agosto - scrive ancora Fabbio - quando, indipendentemente dalle sue condizioni di salute, i suoi discorsi erano del tutto vocati al territorio, al suo servizio e a cosa lui avrebbe potuto fare per migliorare alcune decisioni prese dalle istituzioni locali e nazionali. Segno inequivocabile di una vita spesa alla ricerca del bene comune. L’Udc e Noi Moderati si stringono intorno alla moglie, ai figli e alla famiglia tutta di Franco con solidale abbraccio cristiano".

Commosso il pensiero dell'ex ministro Renato Balduzzi: "Un professionista serio. Un politico corretto e attento al territorio. E soprattutto una brava persona, oltre che un amico carissimo. Anche quando le vicende della Democrazia Cristiana portarono a un disallineamento delle nostre preferenze politiche, l’amicizia non ne risentì. Ricordo la sua affettuosa e costante vicinanza, nel periodo mio di responsabilità di governo, come uno tra i più cari conforti provenienti dal territorio alessandrino. Ha lottato con dignità contro la malattia, non perdendo mai quel suo sorriso al tempo stesso aperto ed ironico. Riposa in pace, carissimo Franco, e che il Signore della vita in cui hai creduto ti possa dare il premio eterno".

"Un uomo capace e affidabile - il cordoglio dell'ex senatore Massimo Berutti - Abbiamo condiviso insieme il percorso in Forza Italia ed è sempre stato un punto di riferimento, anche per me. Profondamente legato al territorio e alla sua gente, Franco era un uomo schietto e diretto, caratteristica inconsueta nello scenario politico. La sua scomparsa mi addolora molto».